Residente sobre medidas para evitar la propagación del coronavirus: "La vida vale más que cualquier pinche economía”.

Que no salgamos, que hay que atrincherarse

que nos quedemos en casa, para que el virus no avance

pero si no se asegura, que al pobre le alcance

no salir no es una opción, es un lujo de clase.



