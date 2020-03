Carmen Salinas compartió en Twitter una carta dirigida a la Embajada de China en México en la que ofreció disculpas públicas por unos comentarios que hizo acerca del coronavirus y que fueron calificados como racistas.

Semanas atrás, en una entrevista con diversos medios de comunicación, Salinas aseguró que la epidemia del COVID-19 fue un “castigo” para la población china por comer perros y gatos.

“¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por estarse comiendo a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios, nuestro señor: la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso”, comentó la artista mexicana.

Tras sus declaraciones, la Embajada de China en México emitió un comunicado en el que calificó de racista el comentario de la actriz y productora y le exigieron una disculpa pública.

“El discurso externo de la señora Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia. Nos oponemos firmemente a sus comentarios, solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa pública”, se leía en el comunicado.

Ante la ola de críticas, la actriz de “Su marido tiene más familia” optó por compartir una carta escrita a máquina a través de su cuenta de Twitter en la que ofreció disculpas a China por sus comentarios.

“Por este medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios puedan haber ocasionado. Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayuda palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón”, expresó Salinas en la carta que puede verse en su página oficial de Twitter.

Su publicación generó reacciones inmediatas en la red social y mientras que algunos usuarios aplaudían su actitud, otros la criticaron.

“Eres una linda Carmelita, no te disculpes con los chinos”, “Yo si le creó a la señito, hasta hizo la carta en una máquina de escribir.. es un gran gesto”, “Ojalá dejes de decir tantas idioteces”, “Es usted una Dama en toda la extensión de la palabra”, “Solo eres una hipócrita y vieja metiche”, “Si le pasó por imprudente”, fueron algunos de los comentarios.

VIDEO RECOMENDADO

Carmen Salinas defiende memoria de Edith González

Carmen Salinas defiende memoria de Edith González