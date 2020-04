Bárbara Mori decidió abrir su corazón y reveló que estuvo muy cerca de rechazar la exitosa telenovela que la llevó a la fama, “Rubí”, pues en medio del reconocimiento público, lidiaba con sus miedos internos que no la dejaban ser feliz.

En un video titulado “¿Miedo o amor?” publicado en YouTube por la organización TED Talks, Bárbara explicó que fue invitada por la Universidad Iberoamericana para brindar una charla motivacional a 600 personas; sin embargo, dada las circunstancias del brote del coronavirus (COVID-19) fue cancelada, motivo por el cual grabó el video.

En los primero minutos la actriz uruguaya recordó algunas difíciles experiencias que vivió en su infancia y adolescencia, hasta llegar al momento en que se convirtió en actriz en la actriz de “Rubí”.

“El proyecto (Rubí) implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla, eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más", explicó Bárbara.

Al final decidió realizar el papel de “Rubí”, lo que le trajo fama a nivel mundial. “Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien", contó Mori.

Sin embargo, todo ello la hacía sentirse sola y “vacía”, incluso contó que al regresar a su camerino se ponía a llorar, pues ella sentía que estaba “rota” por los abusos de su padre y el abandono de su madre.

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste. Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito, jamás nos van a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos. A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono", expresó la actriz.

Finalmente, la actriz sostuvo que fue un error dejarse llevar por las cosas materiales y que entendió que no debía actuar conforme la sociedad o su círculo cercano de amistades y familiares quisieran.

“Descubrí que no estaba de acuerdo con esas creencias y lo más importante, que yo tenía el poder de cambiar. Empecé a alimentar el amor que hay en mí, y eso me llevó a entrar en contacto con mis emociones, y poco a poco empecé a tomar otro tipo de emociones, lo cual me empujó a vivir nuevas aventuras", concluyó.

