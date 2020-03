Buenas noticias. Hace algunos días, la modelo y actriz Olga Kurylenko reveló que se contagió de coronavirus. Sin embargo, tras someterse al tratamiento médico y cuarentena, sus síntomas han desaparecido.

Según contó la propia ex ‘Chica Bond’ en la película Quantum of Solace, en su cuenta de Instagram, se encuentra totalmente recuperada. Incluso pudo celebrar junto a su hijo el ‘Día de la Madre’ en su casa en Reino Unido.

“¡Feliz día de la madre! PD. Me he recuperado por completo”, escribió inicialmente la artista franco-ucraniana.

Posteriormente, Kurylenko relató a sus seguidores los síntomas que tuvo que enfrentar en estos días de aislamiento.

“Para recapitular: durante una semana me sentí bastante mal y estaba mayormente en cama, durmiendo, con fiebre alta y fuerte dolor de cabeza. La segunda semana, la fiebre había desaparecido, pero apareció una tos leve y me sentí muy cansada. Al final de la segunda semana me sentí totalmente bien. La tos casi desaparece, aunque sigo tosiendo por las mañanas, ¡pero desaparece por completo por el día! ¡Estoy bien! Y ahora estoy disfrutando este tiempo para reflexionar sobre muchas cosas y pasar mi tiempo con mi hijo", escribió.