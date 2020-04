Susy Díaz asegura que cumple su cuarentena en su casa al lado de su pareja Walter Obregón, pero se encuentra muy preocupada por toda la situación que se vienen dando por el coronavirus en el mundo, enfermedad que deja más de 100 mil muertos por COVID-19 en el mundo y los casos superan 1,6 millones.

La excongresista cree que esta pandemia es un “castigo divino” para que las personas puedan cambiar sus hábitos.

“Sí (es un castigo divino), hay que pedirle a la gente que cambie, que no esté robando, matando, violando, ni haciendo daño, porque eso no le gusta a Dios. He practicado los mandamientos y eso me da cierta tranquilidad espiritual”, dijo la exvedette a Trome.

TIENE ESPERANZA

Pese a que muchas personas se han quedado sin ingresos a consecuencia del COVID-19, la exvedette sostuvo que como peruanos vamos a salir adelante y remontar esta situación difícil.

“Cuando pase esto que la gente trabaje de lo que sea, siempre hemos salido adelante porque somos ‘chamberos’ y nos recurseamos”, mencionó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus en Perú: sube a 5897 casos confirmados por COVID-19