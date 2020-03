Tras confirmar que dio positivo a la prueba de coronavirus luego de su regreso de Italia, el cantante de cumbia Leonard León se mostró indignado por unas imágenes que se difundieron en las redes sociales donde se le ve en la calle sin cumplir cuarentena.

Durante un enlace telefónico en el programa ‘En boca de todos’, la expareja de Karla Tarazona manifestó que él no tuvo contacto con nadie después del test que se sometió para saber si tiene la enfermedad.

“Me llena de total indignación que la persona que ha hecho ese post no se apegue mucho a la verdad. Si bien, no niego esas imágenes, esas pertenecen al día sábado por la mañana cuando nosotros (con su pareja) ya estábamos por regresar a casa ya que mi vuelo llegó tarde”, declaró Leonard.

El cantante también explicó que en la foto estaba esperando un taxi para irse a su casa, pues salió tarde del aeropuerto Jorge Chávez.

“NO SE ALARMEN”

"Desde el sábado no he mantenido contacto con nadie, he estado en mi casa solo. Incluso ingresé a mi casa con guantes y mascarilla. La gente ha estado diciendo que yo he estado tomando desayunando por allí, eso es totalmente falso. Esa persona (que hizo este comentario) ha alarmando a todos”, agregó.

Además, el músico sostuvo que las personas no deben alarmarse si alguien tiene el COVID-19.

“Quiero recalcar que la gente no tiene por qué estar alarmándose, si una persona con COVID-19 está en cuarentena. Si el paciente está en una habitación sola, no va a contagiar a nadie”, indicó.

Leonard León desmiente que haya violado cuarentena por coronavirus