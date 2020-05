Hace un mes, Leonard León confirmó que superó el coronavirus y que fue dado de alta por vía telefónica, pero no se imaginó si habrían secuelas de este mal.

En un enlace con ‘América Hoy’, el cumbiambero contó que tiene problemas de salud, sobre todo con la amígdala derecha que está inflamada.

“Al día de hoy me siento bien, pero siento una pequeña molestia en la garganta”, dijo el cantante.

Además, el músico sostuvo que ya ni los medicamentos le hacen efectos. “Desde que yo salí positivo, tengo esta molestia en la garganta derecha, pese a que trato de usar corticoides, antibióticos como antes lo hacía, esto no baja (...) Esto ya lo tengo más de un mes", manifestó.

Pese a que el cantante cree que son secuelas, un médico le indicó: “Lo más probable es que sea asociada con otra condición”, le respondió tras sugerirle ir a un otorrino.

ASÍ PASÓ SU CUARENTENA

Leonard León señaló en abril que llevaba más de 37 días sin salir de su departamento y que ha evitado el contacto con su familia hasta que no se conozca el resultado de dicha prueba.

“Me sacaron la prueba rápida el 11 de abril salió el resultado mixto. Esto significa que tú ya estás recuperado del proceso del virus”, refirió en ese entonces.

“Aún así, a mí me generaban ciertas dudas. Pedí al Ministerio de Salud si podían hacerme una prueba de hisopado, no me contestaron. Tomé la decisión de hacerlo de forma particular, sobre todo por la cantidad de insultos que he recibido en las redes sociales”, agregó.

RECIBIÓ CRÍTICAS POR EXPOSICIÓN

Sobre las críticas que recibió en redes sociales, la expareja de Karla Tarazona mencionó. “Lamentablemente la gente está totalmente desinformada y hay influencers que incitan a la violencia”, contó.

Sobre las fotografías del cantante en la calle que circularon en las redes sociales, León afirmó que sí se trata de él, pero era de cuando se dirigía a su vivienda antes de conocer que tenía COVID-19. “Las redes sociales son así, cualquier persona puede comentar”, sentenció.

