Leonard León viene recibiendo muchas críticas luego que se conociera que dio positivo en la prueba del coronavirus (COVID-19). El cantante de cumbia también fue cuestionado luego que se difundieran unas imágenes suyas en las calles de Lima tras regresar de Italia, a pesar que debía estar en cuarentena.

Al respecto, Karla Tarazona cuestionó que el padre de sus hijos haya viajado pese a que conocía que el coronavirus se estaba expandiendo en diversas partes del mundo.

“No te puedes ir a un sitio a sabiendas que esto ya había empezado y regresar y hacer como si nada pasara porque estamos hablando de una situación muy grave que no solamente te perjudica a ti, sino también a las otras personas”, señaló Tarazona al diario El Comercio.

La exconductora de “Válgame” dijo que si al cantante no le importaba contagiar a los demás, que al menos piense en su familia. “Por último sino piensas en los demás, piensa en tu propia familia”, aseveró.

Tras ser consultada sobre si Leonard León tuvo contacto con sus hijos cuando llegó de Italia, Karla manifestó que él no tiene comunicación con los pequeños desde hace casi un año, cuando entró en “cuarentena voluntaria” con los menores.

“Me preguntaron (varias veces) si mis hijos habían tenido contacto con el señor. Lo que le he respondido a todos es que no se preocupen porque él (Leonard León) entró en cuarentena con sus hijos hace casi un año, entonces mis niños no tiene contacto con él, por la tanto mis niños no tienen la enfermedad, ni el virus, ni el peligro de contagiarse”, enfatizó.

“No hay comunicación desde hace un año, ni telefónica, desde el día del padre desde el año pasado”, manifestó tajante y al finalizar prefirió no seguir hablando de su expareja .

“Yo la verdad de ese tipo no tengo absolutamente nada qué hablar, que solucione sus temas como tenga que solucionarlos. A mí lo que me interesa es que en mi casa se obedezca y se sigan las reglas para evitar que más personas se contagien”, agregó.