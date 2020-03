La exsuboficial y ahora influencer, Jossmery Toledo , utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su agradecimiento a la Policía Nacional, institución de la que formó parte por varios años, y reflexionó sobre la labor de sus excompañeros durante el estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra para hacerle frente al coronavirus en nuestro país.

En su red social, la también modelo publicó tres fotografías usando el uniforme policial y rememoró esa parte de su carrera.

“Unas fotos de mi baúl de recuerdo. Creo que fue inexplicable todo los años que pasé dentro de mi hermosa institución, especialmente los casi tres años de escuela que pasé junto a mis promociones, amigas, compañeras, el nombre de mi promoción es SOLIDARIAS. Ingresamos un 28 de diciembre y egresamos un 30 de marzo”, inicia el mensaje.

RESPONDE A SU DETRACTORES

Cansada de las críticas, la exsuboficial indicó que así “le digan burra” por no ascender cuando estuvo en la Policía, nadie le quitará lo que vivió.

“Nadie me quitará lo vivido, así digan que estuve varios años en la institución como SO3 (tuve mis razones por el cual no ascendí y son varias cosas que te califican, no solo el examen), así digan que soy una burra (no creo que cualquiera termine su carrera estando en la Policía, trabajar y estudiar no es fácil, y más aún estando en esta hermosa carrera, por los horarios, el trabajo sacrificado y muchas otras cosas, ya que no necesito decir o mostrar en qué otra unidad estuve y los conocimientos nadie me los quita", dijo.

“A cualquiera no le regalan un título de la universidad y si elegí la universidad César Vallejo fue porque estuvo en mis posibilidades económicas, la universidad no hace al alumno”, replicó.

Toledo Coronel dejó en claro que amaba a su institución y se sentía orgullosa de ser parte de la Policía Nacional.

“Y así me digan que usé mi hermoso uniforme para ser famosa (pues se equivocan porque hay muchos colegas que lo han hecho) El punto acá es que yo si me siento feliz de haber pertenecido a esta hermosa institución, la valoro y la respeto mucho, ya que conocí muy buenos amigos, aprendí un montón, estuve en varias unidades, y doy gracias por todo lo que me dio, me siento muy afortunada, de verdad estoy muy muy agradecida”, escribió en su post de Instagram.

¿EN DÓNDE ESTUVIERA HACIENDO SERVICIO?

Finalmente, sobre la labor que desempeñan ahora los policías, Toledo reflexionó sobre su participación en esta emergencia nacional si hubiera seguido dentro de la institución policial.

“Ahora que estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, pienso y digo ¿en dónde estuviera haciendo servicio? Teniendo temor de ser contagiada como algunos de mis colegas (siempre serán mis colegas y estoy para ayudarlos en lo que necesiten) lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar o tal vez usar unas buenas mascarillas... pero así es mi policía. A veces un poco injusta. Ellos también tienen hijos, padres, abuelos (familia) que los esperan en casa con ansias de que lleguen bien, a veces ni llegan por cumplir su función, que es la de proteger al ciudadano y lo que enmarca nuestra constitución en el artículo 166... ¡Viva mi Policía!”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Leonard León asegura que ya superó al COVID-19. (América TV)