Jossmery Toledo, a través de sus redes sociales, lamentó cumplir años durante el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio. Por intermedio de sus historias de Instagram, la expolicía ‘del Tik Tok’ compartió un divertido meme y señaló que es una persona “piña”.

En el día 10 de cuarentena. Jossmery Toledo se resigna a la pandemia. “jajajaja más piñas los de marzo”, es el texto que acompaña la imagen de una solitaria Lisa, popular persona de Los Simpson, usando un sombrero cumpleañero y una mascarilla; además de tener a la mano un par de botellas de alcohol en gel.

LE ADELANTAN REGALO

Pese a que pasará su cumpleaños en pleno aislamiento nacional, Jossmery Toledo recibió un “regalo” adelantado que le cambió el ánimo.

A través de su red social, la exsuboficial dio a conocer que recibió como obsequio un cachorro American Bully.

“Chicos, miren qué cosita tan linda tengo aquí. Se me parte el corazón. Me encanta, es mi regalo de cumpleaños. Me levanté y vi esta preciosura. Se llama Byron. Ahora solo me falta convencer a mi mamá. Está un poco molesta, pero igual me lo voy a quedar”, señaló Jossmery mientras filmaba a su nueva mascota.

