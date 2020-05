El cantante de salsa Josimar dio una lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram al comunicar sobre el fallecimiento de su abuela a causa del coronavirus.

“Cuando me dijeron que ya estabas por despedirte, no les creí... no podía creerles porque te conozco. Eres terca y no querías irte. Por eso llegué. Por eso estuve todo el último día contigo”, escribió Josimar en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

“Te juro que pensé que volveríamos a casa, nos dijiste que estabas bien, nos mentiste, mi viejita, pero quizás solo querías ver contentos a tus nietos por última vez”, agregó el salsero junto a una foto junto a su abuela.

Tras su partida, Josimar sabe que ahora tiene un nuevo ángel en el cielo. “Bueno abuela... te vamos a recordar siempre. ¡Mi nerita linda! Ahora sé libre porque ya eres un angelito más que tengo en mi vida abuela mía”, añadió el salsero.

Conocida la noticia, muchos de sus seguidores lamentaron la pérdida de Josimar durante la cuarentena por el coronavirus.

