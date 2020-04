¡Se recupera! El cantante folclórico Eusebio ‘Chato’ Grados fue dado de alta del hospital Guillermo Almenara de Lima, luego de superar satisfactoriamente un cuadro de peritonitis e infección urinaria.

“Me sacaban líquido de un kilo y medio cada cuatro horas al día, mis riñones están maltratados y me hicieron una diálisis peritoneal y los galenos me comunicaron que debían hacer una operación para sacar la bolsa que tenía dentro del estómago”, contó el músico en su cuenta de Facebook.

El artista natural de Pasco, en todo momento recibió atención especializada de los médicos de la Unidad de Nefrología.

Además, el cantante y su familia estuvieron en un ambiente aislado, para así evitar el contagio del COVID-19.

A su salida del nosocomio, Eusebio ‘Chato’ Grados agradeció la atención que recibió de parte de los médicos de EsSalud, e invocó a la población a respetar el aislamiento social obligatorio para frenar el brote del coronavirus.

“No salgan de su casa, pues el coronavirus te puede matar; hagamos caso al presidente y así vamos a estar bien”, expresó.

