Alejandra Baigorria se mostró indignada con las medidas que viene tomando el presidente de la República, Martín Vizcarra, al no poner medidas drásticas con las personas que no respetan la cuarentena.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality contó que cuando salió a comprar tela para confeccionar más mascarillas se encontró con mucha gente en las calles. Por esta razón le envió un fuerte mensaje al mandatario.

“Las calles estaban llenas de carros, de personas, como un día normal. Así que nadie está respetando la cuarentena. Los policías ya no te piden permiso de tránsito. Es más, ya no hay policías, veo más militares que policías. Así que, presidente Vizcarra, de verdad que estas medidas no están sirviendo, debe cambiarlas porque todo está peor”, expresó ‘Ale’.

Alejandra Baigorria habló sobre el gobierno de Vizcarra. (Instagram)

Alejandra Baigorria también hizo un llamado a los vendedores para que sean conscientes y no se aprovechen con el precio de las telas.

“Definitivamente la gente está vendiendo la tela notex, que estamos usando para las mascarillas, diez, ocho o cinco veces más caro. Se están aprovechando mucho y eso está mal porque es algo que necesitamos todos para estar protegidos”, sostuvo la modelo.

Alejandra Baigorria habló sobre el gobierno de Vizcarra. (2da parte/Instagram)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus provoca que miles de personas regresen al campo