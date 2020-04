“Tengo miedo. Siento infinidad de cosas. La incertidumbre es muy fuerte. No quiero sonar pesimista, pero vivimos todos los días momentos de duelo. Hoy es un día muy triste, murieron 14 personas". Con estas palabras, Ricardo Darín, protagonista de la película argentina ganadora del Oscar, ‘El secreto de sus ojos’, contó el drama que se vive en su país natal por el coronavirus (COVID-19).

Desde su casa en Buenos Aires, donde cumple su cuarentena junto a su familia, el actor relató en una entrevista virtual del programa “Ya Somos Grandes” de TN que se encuentra muy preocupado por la pandemia que azota el mundo y de cómo muchas personas están sufriendo.

“Es una tragedia episódica lo que está pasando. Yo entiendo que los medios no pueden entrar al plano emocional y destaco el trabajo que están haciendo porque uno se informa gracias a ustedes. Pero a mí me asusta la numerología de todo este asunto: que hoy son 14, ayer 5, y mañana cuántos serán... Nos olvidamos que todo eso tiene nombre y apellido, familias detrás, que están sufriendo muchísimo. Eso me preocupa, me angustia y me entristece”, dijo Ricardo.

“Por un lado nos sentimos mínimamente conformes porque tenemos la sensación de que se tomaron medidas a tiempo. Pero también es cierto que lo que se viene no lo conoce con exactitud nadie. Estamos navegando entre diferentes zonas. Yo no puedo olvidarme de la gente que está sufriendo mucho”, agregó.

EL AISLAMIENTO ES UN PRIVILEGIO

Con tal sinceridad, Ricardo Darín le pidió a la población hacer un pequeño esfuerzo para quedarse en casa y no ser contagiados con el COVID-19.

“El aislamiento es un privilegio. Si te puedes quedar en tu casa y aguantar este tsunami sin la necesidad de salir a la calle para darle de comer a tu familia, eres un privilegiado. Y hay mucha gente que no está en esa situación”, mencionó.

CRITICA A LOS PELOTUDOS POR NO CUMPLIR CUARENTENA

Cansado que por diversos medios se informe que tienen que guardar el aislamiento social para poder frenar el coronavirus, el actor argentino fue muy contundente al describir a quienes rompen la cuarentena sin motivo que lo justifique.

“Es muy difícil ponerse en la piel de los demás. Nuestra primera reacción siempre es la condena. El tema es que dentro de ese número seguramente hay gente que ha tenido razones muy profundas para romper esa regla que no podemos entender, razones muy valederas como para arriesgarse, jugársela”, expresó Darín. Y luego añadió: “Pelotudos van a existir toda la vida. Esto es así. Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos. Ese gran lote de los que se creen que son los más vivos de la Tierra, que es una característica muy argentina”.

“Es triste y angustiante ver que mientras todos estamos tratando de colaborar para cortar con esta circulación del contagio, otros no lo hacen. Algunos porque no pueden y otros porque no quieren. Con los que no quieren nunca voy a estar de acuerdo; con los que no pueden, me sentaría mano a mano (sin romper el aislamiento) para escuchar sus razones”, añadió el actor.

DATOS

-En un solo día se registraron en el país 14 nuevas muertes por coronavirus en Argentina y ya son 1.894 los infectados.

- La cifra de víctimas mortales llega a 81.

