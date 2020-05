El exchico reality, Mario Irivarren, reveló en medio de una transmisión en vivo con el programa 'Esto Es Guerra’ que dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) y que ese es el motivo de su ausencia del programa. Explicó que su contagio se dio mientras le hacía un favor a una mujer que trasladarla a un lugar.

Mario Irivarren sería presentado como capitán del equipo rojo en la nueva temporada de 'EEG’ pero no llegó al set debido a que viene cumplirnedo con la cuarentena en su casa, apartado de su familia.

Irivaren indica que el contagio se dio durante “un hecho bastante fortuito”. “El día domingo 10, el Día de la Madre, escuché el llamado de auxilio de unas personas. En ese momento pasa una chica que me pide ayuda para ser trasladada a un hospital”, expresó.

“El día viernes me llegó el resultado de la prueba molecular y dio positivo. Eso me cayó como un baldazo de agua fría. No le tengo miedo al coronavirus, soy joven, soy fuerte, pero me aislé en el segundo piso de mi casa por la salud de mi familia”, indicó el concursante de EEG.

“No veo la hora de estar recuperado y estar ahí nuevamente”, concluyó Mario Irivaren, quien no podrá ser capitán esta temporada y su puesto será reemplazado por Said Palao.

Mario Irivarren dio positivo a coronavirus. (Esto es Guerra)

