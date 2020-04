La conductora de 'Mujeres al mando’, Giovanna Valcárcel, fue duramente criticada en las redes sociales luego de dar un polémico comentario en medio del estado de emergencia que vive el país por el avance de coronavirus (COVID-19).

La también locutora se mostró despreocupada y aseguró que ha recibido más comentarios positivos que críticas. Ella afirma que su comentario se apega a la realidad que se vive en el Perú.

“No dije nada ajeno a la realidad. No fue una crítica, sino un consejo. Salgo a la calle y veo gente que no tiene para darle de comer a sus 5, 6, 7 o más hijos. Entonces hay que ser responsables. Recibí un montón de mensajes felicitándome, muy pocos me han criticado”, sostuvo la conductora en conversación con el diario Trome.

¿CUÁL FUE EL COMENTARIO QUE DESATÓ CRÍTICAS?

Durante un enlace, la conductora recomendó a las personas que provincia que no vengan a Lima porque aquí o ‘venderán caramelos o pedirán dinero en las calles’.

“Mucha gente que está en otras ciudades, en provincia, cree que viniendo a Lima se le va solucionar la vida. No es verdad. Mucha gente que viene de provincia está o vendiendo caramelos o está pidiendo dinero en la calle. Si tienes la oportunidad de crecer donde vives, quédate ahí y crece ahí y luego se verá la manera... pero hazte grande donde estás porque mira, ella llegó y ahora vende caramelos ¿no?”, explicó la conductora.

