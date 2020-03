Luego de que se diera a conocer que su esposa, la conductora Odalys Ramírez, dio positivo en la prueba del coronavirus, el recordado actor de RBD, Patricio Borghetti, confirmó que también tiene el COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, el actor que encarnó al profesor ‘Enrique Madariaga’ en la serie de televisión juvenil aseguró que no se trata de una farsa, incluso, mostró la prueba.

Patricio en un video que colgó en sus redes sociales contó que no ha presentado ningún tipo de síntoma, pero su pareja sí tiene tos y a veces le falta el aire.

“Me dio positivo a mí también en estudio. Era lo que esperamos por la cercanía (de su esposa), no sé si Oda se contagio antes o yo, eso da igual. No tengo síntomas, me siento bien, parece por ahora que soy asintomático", indicó.

Además, el ahora conductor de ‘Venga la alegría’ agregó que temía que se hubiese contagiado durante un viaje que realizó hace 18 días a España, pero su neumólogo le dijo que, por el tiempo que pasó, lo más posible es que se haya infectado en México. “En el país ya hay varios contagiados y en Televisa hay cinco casos”, mencionó

Su compañera de RBD, Dulce María, envió mensaje de apoyo a él y a su pareja. “Les mando un gran abrazo y que se recuperen pronto Oda y tú”, escribió.

Los hijos que tienen en común: Gía y Rocco, así como Santino, producto de la relación que ‘Pato’ Borghetti sostuvo con la actriz Grettell Valdez, también están en la misma residencia, pero alejados de sus padres para no complicar el estado de salud de todos en la familia.

“En buenas noticias, ¡los chicos están bien! ¡Aunque sea a través de un vidrio, me alegra el alma poder verlos bien! Le pido a Dios que los proteja cada minuto!”, escribió Borghetti para acompañar el pequeño clip.

ODALYS EN CAMA

En sus historias de Instagram, la conductora habló de cómo sigue en aislamiento.

“He estado muy enfocada en mi salud, en atender la contingencia familiar por el coronavirus. Vamos bien, los síntomas siguen siendo los mismos, tos ligera y también ligera falta de aire”, precisó.