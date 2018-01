El pasado viernes, Drake estrenó dos temas, 'God's Plan' y 'Diplomatic Immunity'. En la letra de este último, el rapero -17 años menor que Jennifer López- declara: "2010 fue cuando perdí mi halo y 2017 cuando me quedé sin JLo". ¿Lo dejó la 'Diva del Bronx' por Alex Rodríguez?

Drake y JLo llamaron la atención a finales de 2016, cuando publicaron una foto en la que se mostraban abrazados, en actitud cariñosa, íntima. Antes de que terminara el año, también fueron vistos de fiesta en Los Ángeles, California y en la grabación de un video profesional de él.

Hace unos meses, Jennifer López dijo en una entrevista con Ellen DeGeneres que había celebrado el Día de San Valentín con su público y contó que Drake, su amigo y colaborador, estaba de gira y dejó claro que no había algo más allá de una relación profesional con el rapero.

No es la primera vez que Drake la incluye en sus canciones. En marzo de 2017, estrenó su canción 'Free Smoke', en la cual revelaba: “I drunk text J.Lo / Old numbers so I bounce back" ("Borracho, le envío mensajes de texto a J.Lo. El número es viejo así que rebota").



Justo en ese tiempo comenzaron a filtrarse las primeras imágenes de 'la Diva del Bronx' junto al expelotero Alex Rodríguez, por lo que se sobreentendía que con el rapero no había pasado nada serio... hasta ahora. ¿Cómo lo tomará JLo?