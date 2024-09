¡La desmienten! Conservatorio de Música de Lima afirma que Milett Figueroa nunca pasó por sus aulas

La modelo peruana Milett Figueroa se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por declaraciones que han sido desmentidas por el Conservatorio de Lima. En una reciente emisión del programa de 'Magaly TV La Firme', representantes de la institución negaron rotundamente que la actriz haya tomado clases de canto con ellos.

Durante una llamada en vivo en el programa, una representante del Conservatorio de Lima fue clara al señalar: "En este caso, a quien tú te refieres es a Milett Figueroa, que es una actriz peruana, ella no ha tomado clases con nosotros. Nosotros somos el Conservatorio de Lima". Las declaraciones sorprendieron a muchos, ya que Figueroa había manifestado en diversas entrevistas que había recibido formación en canto.

La polémica se intensificó cuando se recordaron las palabras del presentador argentino Marcelo Tinelli, quien aseguró en una ocasión que Milett, además de ser una mujer talentosa, había recibido la preparación adecuada en el Conservatorio de Lima para destacarse como cantante.

"Ella canta muy bien y ha estudiado en el Conservatorio de Canto de Lima", afirmó Tinelli, declaraciones que ahora han sido fuertemente cuestionadas tras la revelación de que estas afirmaciones no corresponden a la realidad.

Hasta el momento, Figueroa no se ha pronunciado sobre las declaraciones del Conservatorio, que la han dejado en una posición comprometida ante la opinión pública. Muchos especulan que la modelo pudo haber intentado mejorar su imagen tras los comentarios de sus detractores con esta presunta falsedad, aunque la situación aún está en desarrollo.

Milett Figueroa enfrenta a conductores argentinos que cuestionaron su talento

La actriz no se quedó callada cuando fue cuestionada por los conductores del programa argentino Intrusos, quienes pusieron en duda su capacidad para ser jurado en el reality Cantando 2024. Durante una entrevista en vivo, el presentador conocido como "Pampito" intentó minimizar su trayectoria artística, provocando una respuesta firme de la también cantante.

El momento incómodo surgió cuando Pampito comparó a Milett con otras figuras del jurado, como la renombrada actriz Nacha Guevara y el coreógrafo Flavio Mendoza, insinuando que Figueroa no tenía la misma relevancia para ocupar un lugar en el panel. "Nacha Guevara es una ultra figura que protagonizó mil musicales, Flavio Mendoza también, tiene una trayectoria de primer nivel... Ella (Milett) en Argentina solo ha hecho el Bailando," comentó el conductor, refiriéndose a la participación de Figueroa en Bailando por un sueño en 2014.

Visiblemente incómoda, pero sin perder la calma, Milett se defendió con contundencia: "Si estás informado de la invitada que tienes al frente, me parece que puedes entender que llevo años trabajando en el medio, no solo en Argentina, sino también en mi país. Te lo digo con total honestidad", respondió la artista peruana. Con estas palabras, Milett reafirmó su experiencia y dejó claro que su carrera no se limita a su paso por la televisión argentina.

