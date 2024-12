Conoce todos los detalles de 'Superman': nuevas referencias, personajes y cameos (VIDEO)

¡Por fin llegó Superman! Muchos miran con grandes expectativas lo que DC ha asegurado como el reinicio de su universo cinematográfico, con nuevas interpretaciones de superhéroes clásicos. El Hombre de Acero, ahora, será visto por el cineasta James Gunn (el cineasta detrás de 'Los Guardianes de la Galaxia', de Marvel).

Pero no es solo Kal-El quien tendrá una nueva capa de pintura. DC planea, con esta primera cinta, reiniciar su universo cinematográfico, ya que el saga establecida por la mente de Zack Snyder no llegó a satisfacer a varias audiencias. No solo los personajes asociados con Clark Kent se verán afectados; sino que el Universo DC en sí recibirá una nueva reinterpretación en la gran pantalla.

La nueva cinta, protagonizada por David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), y Nicholas Hoult (Lex Luthor); intentará hacer algo distinto a lo acostumbrado a ver en las "películas de orígenes".

Según la revista Variety, se pensó que, ya que audiencias estarían tan acostumbradas a ver distintos superhéroes en una sola cinta (gracias a la influencia de Marvel); no se confundirían con ver nuevos personajes. Y hay bastantes a los que señalar en la cinta (cerca de 17, sugiere Variety).

Aparte de elementos clásicos vistos en anteriores entregas de Superman (Lois Lane, Lex Luthor, Jonathan Kent, The Daily Planet, la granja de los Kent), nuevos elementos de la mitología del Hombre de Acero se pueden ver en el trailer. En una escena, vemos a Luthorcorp, un conglomerado de empresas de la que es dueña Lex Luthor.

Krypto

Krypto el superperro fue una figura que se añadió más adelante en la producción de la película, cuando James Gunn se inspiró en su propio perro, Ozu. Krypto es la mascota fiel de Superman, que ha existido en los comics desde los años 50. Tiene los mismos poderes que su amo.

Guy Gardner / Linterna Verde

Nathan Fillion hace de Guy Gardner, uno de los Linternas Verde. Linterna Verde es un superhéroe reconocido por ser parte de una organización intergaláctica que trata con problemas interespaciales, usando un anillo mágico que les ayuda a crear construcciones. Ha habido linternas verdes que han tomado el manto, pero uno de los más reconocidos es Guy Gardner, por ser pelirrojo y tener mal carácter. El personaje volverá a aparecer en una serie exclusiva para Max, 'Linternas'.

Chica Halcón

Isabela Merced, actriz peruana que está últimamente destacando en los Estados Unidos ('Alien:Rómulo' y 'Madame Web') toma el papel de la Chica Halcón. Varios personajes han tomado la identidad de la heroína, pero siempre es reconocida por tener alas y cargar con una maza.

Señor Terrífico

Edi Gathegi hace de el Señor Terrífico, el superhéroe más inteligente del planeta. Es un inventor y usa una máscara en forma de Te en su rostro.

Metamorpho

Anthony Carrigan hará de Rex Mason / Metamorpho, quien puede transformar su cuerpo de distintas maneras, extendiendo su piel, convirtiéndose en líquidos y en piedras.

Industrias Stagg

Las Industrias Stagg son conocidas en los comics por ser la empresa del multimillonario Simon Stagg. Stagg es quien deformó a Metamorpho en primer lugar en los comics, una vez que Rex quiso enamorar a su hija, Sapphire.

La Fortaleza de la Soledad

La Fortaleza es la guarida secreta de Superman en los comics. En el Ártico, Polo Norte, Superman tiende a guardar ahí sus pertenencias kriptonianas. Aunque en varios comics, la Fortaleza se ha visto también en los Andes y en el Amazonas.

Kelex

Kelex es un personaje anteriormente exclusivo de los comics, un robot de Krypton que acabó trabajando para Superman en la Fortaleza. Si acaba destruido en la película, llevaría a que Superman perdiese una de sus últimas conexiones con su planeta natal.

'Superman' se estrena en cines el 11 de julio de 2025.

