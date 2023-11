En las últimas semanas, la farándula argentina y peruana se ha visto envuelta en un torbellino de especulaciones en torno a una supuesta relación sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Recientemente, una fotografía en la que se ve a Tinelli y Figueroa a punto de darse un beso ha vuelto a causar revuelo.

La imagen, que fue filtrada y difundida por los medios argentinos, habría sido tomada durante un evento organizado por la también presentadora Carolina “Pampita” Ardohain el pasado viernes 3 de noviembre.

Ante la creciente controversia, Marcelo Tinelli no tardó en abordar el asunto durante la emisión del programa “Bailando 2023″. Sin embargo, el presentador argentino negó categóricamente que se hubiera besado con Milett Figueroa.

“Si vos frenás una foto, pasa como todo. Le quería dar un beso en la mejilla y justo iba pasando. Me encanta la foto esa, pero yo no sé si a ella le gusta que le haga una exploración. Yo no sé si a ella le gusta que alguien la explore. Pero no nos estábamos dando un beso” , aclaró.

Además, la propia Milett Figueroa explicó que se malinterpretó la foto, pues no se besó con Tinelli. “Me gusta explorar. Me encanta explorar en pareja. Lo de la foto es por el ángulo del fotógrafo” , agregó finalmente.





