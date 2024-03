El futbolista Christian Cueva ha captado la atención pública después de haberse internado en un retiro espiritual durante el fin de semana, donde supuestamente pidió perdón a su esposa por sus repetidas infidelidades. Este gesto de presunto arrepentimiento ha desencadenado un acalorado debate entre las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza.

En la última edición del programa ‘Magaly TV: La Firme’, se mostraron imágenes de Christian Cueva en una reunión de una iglesia cristiana en Trujillo, donde se le vio llorando junto a Pamela López y pidiéndole perdón por sus acciones.

Los conductores de ‘América Hoy’ no pasaron por alto esta noticia y compartieron sus opiniones sobre el retiro espiritual de Christian Cueva. Ethel Pozo, conmovida por las escenas de ‘Aladino’, expresó su fe en la posibilidad de la rehabilitación del futbolista. “Yo sí creo que cuando uno toca fondo, Dios es el único que te puede cambiar. Yo sí le creo”, afirmó Pozo, basándose en su propia experiencia en retiros espirituales.

“Primero que es un evento privado, en el que no puedes llevar celulares, a pesar de que alguien haya grabado. Yo he vivido esa experiencia maravillosa en familia. Nadie es pitoniso para saber si esto va a funcionar”, agregó la hija de Gisela Valcárcel.

Por otro lado, Janet Barboza adoptó una postura más escéptica ante la supuesta transformación de Cueva, argumentando que no cree en la rehabilitación de personas que han cometido errores repetidamente. “No es la primera vez, y recordemos casos como el de Shirley Arica, la ‘Chama’. Yo no le creo. Yo no creo que las personas cambien simplemente porque se van a un retiro espiritual”, expresó Barboza.





