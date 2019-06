Conductor de televisión intentó hacer 'paso del pato' y terminó así ...

Un bochornoso momento pasó el conductor de televisión mexicano, P edro Sola, al caer aparatosamente al piso cuando intentaba imitar un paso de baile.

El panelista del programa de espectáculos ' Ventaneando' estaba contando sobre un paso que le había enseñado Pati Chapoy, su compañera de trabajo, de modo que se puso en cuclillas e intentó repetirlo, pese a que la propia Chapoy le gritaba "no te arriesgues".

Sola, ignorando las recomendaciones de sus amigos, avanzó dos pasos en la misma posición y luego cayó de espaldas ante los gritos de sus compañeros de programa quienes corrieron a levantarlo, pero necesitaron de más de una persona para ello.

Pasado el incómodo momento, todos rieron y Sola solo atinó a decir: "¡Ay, de mí!, no, si no me pasó nada (...) ya no inventen pasitos de pato y de ganzo, pobre de mí".

Para burlarse de la situación, en el Instagram de Ventaneando se publicó el mensaje: "Tío Pedrito Sola nos sigues dando material para memes. No intenten estos pasos en casa por favor", con los hashtags #Ventaneando y #MeCaigoComoPedrito.