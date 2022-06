Alex Ferreira es uno de los pocos autores que aún le canta, sinceramente, al amor. Tiene claro que para él es suficiente estar acompañado de su guitarra y voz para poder brindar un recital cargado de emociones y sensaciones.

Después de haber recorrido México y España, el cantautor dominicano ya se encuentra en Lima, ciudad a la que le tiene mucho cariño gracias a su gente y también por algo muy especial: su gastronomía.

“Amo la Leche de Tigre, el Lomito Saltado (risas). En general todo. Tengo una fascinación particular cada vez que visito Perú. Lima es mi ciudad favorita en el mundo y pienso que siempre me han recibido muy bien y eso reconforta a cualquier artistas”, comentó el autor.

Al tener sus raíces muy bien marcadas, Ferreira sabe que dentro de sus preferencias no tiene contemplado la opción de tentar la posibilidad de ingresar a la música urbana. De igual manera con el tema de los singles, prefiere darle vida a un disco entero para que se pueda apreciar una obra en su totalidad.

“Si una canción cuenta algo en tres o cuatro minutos, un disco te da la posibilidad de contarlo aún más”, expresó.

“Soy de la generación del orden. Escucho mucho, de todo. Pero pienso en este concepto, que te cuenta, que no te cuenta. Naturalmente, siempre pienso lo mismo. Eso no quiere decir que no entienda cómo se mueve la industria hoy en día. Yo también saco mis singles de vez en cuando, pero prefiero la obra completa. Ahora bien, no creo que se me vería bien haciendo reggaeton. Es como si no me viera cantando flamenco. No me veo en ese recorrido”, añadió.

Alex Ferreira en Lima

El cantautor dominicano volvió a Lima para presentar su último disco “En lo que llega la primavera‘’ este sábado 18 de junio en el Teatro Antonio Banderas (Centro Español). Las entradas aún están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.

