Conciertos de Shakira serán 45 MINUTOS antes: Conoce el nuevo horario y más detalles

Masterlive Perú, productora a cargo de los conciertos de la cantante colombiana Shakira, anunció que sus espectáculos arrancarán más temprano de lo previsto debido a que las autoridades locales no otorgaron una extensión de horario.

Sin embargo, aclararon que esto no impedirá que los asistentes disfruten del show “en su totalidad”. Las presentaciones de la cantante, de 48 años, presentaciones en nuestro país están programadas para el domingo 16 y lunes 17 de febrero.

El inicio de los conciertos estaba programado para las 9 p.m., pero a través de un comunicado la empresa explicó el por qué del cambio.

"Debido a que las autoridades locales no han otorgado una extensión de horario para finalizar después de las 23:00 horas, nos vemos en la obligación de adelantar el inicio del concierto en Perú a las 08:15 p.m. Esta medida garantizará que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo en su totalidad", se lee en la publicación.

SET LIST

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Cómo Donde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To A Horse

Objection (Tango)

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

