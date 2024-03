La noche del sábado pasado, Karol G se presentó en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, Venezuela junto a su tour ‘Mañana será más bonito’. Sin embargo, lo que prometía ser una velada de diversión y entretenimiento estuvo a punto de convertirse en tragedia cuando una turba de personas intentó ingresar por la fuerza al recinto.

Durante la presentación de la popular ‘Bichota’, la segunda en la capital venezolana, el concierto se vio empañado por actos vandálicos protagonizados por un grupo de individuos que trató de acceder al estadio sin las debidas entradas.

Un video que se ha vuelto viral en Internet muestra cómo la zona de ingreso al estadio se convirtió en un escenario caótico, con personas agolpadas tirando las rejas de seguridad y otros objetos a los agentes del orden. Esta situación de violencia impidió incluso el acceso de aquellos que sí tenían sus entradas para el evento.





Además de los intentos de ingreso forzado, los espectáculos tampoco estuvieron exentos de incidentes, ya que se reportó una fuerte pelea entre dos mujeres durante la primera presentación del evento.

“Vino la tipa, me insultó, me quiso malandrear y me empujó. Yo reaccioné porque soy un ser humano y no me dejo”, relató una de las protagonistas del conflicto.

La joven que salió agredida anoche en el concierto de "Karol G" por otra de nombre: "Gioryehtte", es la hija de un reconocido Periodista y también comunicadora social la lesionada. pic.twitter.com/FyrctuBIPa — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) March 24, 2024





Karol G cantó junto a Servando y Florentino en su concierto en Venezuela

La cantante paisa, Karol G, sorprendió a su público en un reciente concierto al invitar al escenario a los reconocidos hermanos venezolanos Servando y Florentino. Juntos, interpretaron ‘De sol a sol’, uno de los éxitos más memorables de los hermanos Primera.

El momento alcanzó su clímax cuando, junto al dúo venezolano, realizaron la icónica vuelta en la que agitan sus caderas, desatando la euforia de los presentes.

“Recuerdo haber cantado esta canción con mis amigas en el colegio (…) Ey, familia, yo espero de cora que ustedes conozcan y se sepan por qué hace mucho no la cantamos y merece la pena que el estadio se caiga”, expresó Karol G antes de dar paso a Servando y Florentino en el escenario.

Tras el concierto, los hermanos Primera compartieron su emoción en un video en Instagram. “Karol se pasó. Te amo, Karol. Es impresionante cómo este público te amó y te brindó todo ese amor, como tú también lo diste por Venezuela. Te lo agradezco”, manifestó Florentino.

“Una Caracas que se parece un poquito a Medellín en su sabor y su amor también”, añadió Servando, destacando la conexión especial entre la artista colombiana y el público venezolano.





Karol G junto a Servando y Florentino cantando “De Sol a Sol” en Caracas 😍 pic.twitter.com/aeUgEZRjcG — Oscar Alejandro 🚀 (@eloscarale) March 24, 2024









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.