¿Nuevamente infiel? El cantante de cumbia Christian Domínguez ya habría engañado a su actual pareja, Pamela Franco, así lo asegura el conductor de espectáculos, Kurt Villavicencio.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato”, aseguró durante la última edición de su programa ‘Préndete’.

El presentador afirmó que la expareja de Isabel Acevedo estaría desesperado por separarse de Pamela Franco.

“Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto. Esa relación está tibia, tirando para fría”, agregó el amigo de Karla Tarazona, expareja del cantante.

Esta sería la cuarta vez que Domínguez engaña a su pareja. De comprobarse esta información, causaría sorpresa, pues él no deja de dedicar amorosos mensajes a la madre de su última hija.

VIDEO RECOMENDADO

Avión cisterna se estrella en Grecia y mueren dos ocupantes, piloto y copiloto.