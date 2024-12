Cómico 'Nabito' permanece hospitalizado por posible enfermedad degenerativa.

El cómico John Sandoval, conocido como 'Nabito', se encuentra hospitalizado en el Hospital Almenara, en el Cercado de Lima, desde hace varios días.

La causa de su internamiento son las pruebas médicas necesarias para confirmar o descartar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Aunque intentó bromear con su estancia en el hospital, comparando su ausencia en su trabajo con unas vacaciones adelantadas, Nabito no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su estado de salud y el proceso que está enfrentando.

"En el 2018, me dieron el diagnóstico de ELA y el doctor me dijo que me daban esperanzas de seis meses (de vida). Es complicado el tema", señaló entre lágrimas para el programa 'La Banda Del Chino'.

Por su parte, su padre, Roger Sandoval, conocido como Cotito, comentó que todavía los médicos están realizando exámenes. "Le han sacado sangre y la van a estudiar", explicó.

VIDEO RECOMENDADO: