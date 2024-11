Cómico ‘Mondonguito’ vive drama por su salud: “el dolor es insoportable” | VIDEO

El recordado Lorenzo Zuriate, más conocido como 'Mondonguito' vive con dolor debido a las varices que no dejan de aparecer en sus piernas y que están a punto de inmovilizarlo. Su salud no es lo único que lo mantiene en incertidumbre, también lo tiene así el hecho de que la casa en la que vive y por la que luchó durante años está actualmente a nombre de la madre de sus hijos, de quien se separó en medio de una batalla legal.

En su última cita en el hospital Nacional Arzobispo Loayza, establecimiento de salud al que acudió para que puedan intervenirle las varices, le comentaron que iban a reprogramar su cita, alargando su sufrimiento.

Sus compañeros no lo dejan actuar para que no perjudique más su salud. Sin embargo, le aconsejan que espere sentado la colaboración del público, llegando a ganar solo 40 soles.

“Es la ley de la vida ¿qué se puede hacer? Todavía hay gente que me recuerda, que me estima y que cuando me ve en la calle (...) Mis hijos me estiman pero no hay la misma confianza. Los hijos crecen hacen su familia, te abandonan y te quedas solo", dijo entre lágrimas en el reportaje de 'Magaly TV La Firme'.

Todavía logra caminar, pero con mucha dificultad, por lo que lo único que pide es que traten su enfermedad. Él se encuentra a la espera de una persona solidaria que pueda ofrecerle ayuda médica.

