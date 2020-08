José Luis Cachay se presentó en el programa “En Exclusiva” y se quebró al referirse a la salud de Miguel Ángel Campos, más conocido como “La Bibi”, quien se encuentra luchando por su vida en el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte luego de dar positivo a coronavirus (COVID-19).

“Bueno, sinceramente a mí me da mucha pena...”, dijo el cómico conmovido hasta las lágrimas. “Tranquilo ‘Cachay’. Cuidémonos, esto no es un juego, no es nada bonito, es horrible. Hay mucha gente que no toma conciencia con esto. Yo les digo, tomen conciencia, es muy fea toda esta situación, no salgan, hay que cuidarse”, le dijeron los hermanos de Miguel Ángel Campos, quienes estaban enlazados con el programa a través de una videollamada.

Tras reponerse, “Cachay” recordó que cuando inició la cuarentena Miguel lo motivó a trabajar juntos para buscar ingresos.

“Me da mucha pena porque cuando comenzó esto de la pandemia, yo estuve trabajando en Nazca, no pude trabajar más y de la noche a la mañana salió esta bacteria y nos dijeron que entrábamos en cuarentena. Lo primero que hice fue que me comuniqué con Miguel (La Bibi), porque siempre hemos tenido comunicación, y me dijo que lo único que teníamos que hacer era ‘recursearnos’”, recordó el comediante.

“Yo tengo amigos que están vendiendo naranjas (...) Entonces Miguel me dijo: ¿por qué no salimos a vender los dos? Yo tengo mi carro y tú vendes y así les contamos chistes también a la gente”, agregó.

Cachay se quiebra en vivo por 'La Bibi'

