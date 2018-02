Korina Rivadeneira regresó a la nueva temporada del reality ' Combate ', programa que la catapultó a la fama y en donde se encontró con su esposo, el piloto Mario Hart .

"Estoy súper nerviosa porque hace años no pisaba este set, estoy contenta, muy agradecida con todos, disculpa mi amor ( Mario Hart) por no decirte nada... Sé que aquí hay muchísima competencia, entiendo que la mejor es Ducelia, he competido también contra Michelita y es muy buena, así que la competencia va a estar ruda, no sé en qué equipo voy a estar, pero quisiera en el equipo en donde comenzó toda esta aventura", fueron las palabras de Korina luego de presentarse en el set de ATV.

La modelo venezolana regresó al programa que la catapultó a la fama, vestida de rojo, en referencia al equipo que representó durante su primera participación.

Korina Rivadeneira

Mario Hart no dejaba de besarla en todo momento, incluso bromeó con ponerse celoso respecto al vestido que su esposa estaba usando, tapando sus piernas. Pero Korina no se dejó someter y se lució completamente.

Como se sabe, en un momento la pareja consideró no participar más en algún programa reality. Sin embargo, esta postura fue descartada y ahora forman parte de la temporada 2018 de 'Combate'.