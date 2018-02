Todo se salió de control. Mientras la ‘ Fuerza Verde’ de ‘ Combate ’ era cuestionada por Gian Piero Díaz sobre su desempeño en el programa, Samahara Lobatón tomó la palabra y protagonizó un tenso momento en el ‘reality’ juvenil.

Y es que la cubana Mailyn Otero las calificó a las integrantes de ese equipo de 'chicas nuevas' y señaló que se esconden para no participar en los juegos. Sin embargo, la hija de Melissa Klug la desmintió con una fuerte acusación.

"Soy la más niña de todos y yo ya había hablado con 'Pancho' este tema. No es que no queramos jugar, sino que me dicen: 'No, no vas a ir porque fácil la malogras, o porque eres nueva'. Y en mi caso siempre es así", señaló muy fastidiada.

Samahara refirió que, aunque llega al canal desde las 2.00 p.m. para practicar las competencias, durante el programa no compite porque la consideran incapaz. " Siempre escogen a las más fuertes, sino nos ponen creo que no vamos a mejorar".