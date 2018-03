¡Otra vez Samahara Lobatón ! La noche del útlimo jueves, en el set de 'Combate', la hija de Melissa Klug arremetió contra la exbailarina de 'El gran show', Gabriela Herrera.Todo se produjo luego de que Samahara la sacó de la sala de ensayos, acción que molestó a la bailarina.

"¿Crees que me vas a quitar el set a mí? Si quieres cómprate un set porque talento no tienes. ¿Qué te crees para decir ‘se me largan todos de acá’? Tú no eres nadie para mandarme a mí", expresó muy molesta.



"Tú para mí no eres nadie. Así que ahora te aguantas porque la tumba te la has clavado conmigo. Fíjate bien dónde estás parada, así que por favor ubícate", agregó Gabriela.



La hija de 'La blanca de Chucuito' no desaprovechó la oportunidad para 'cuadrarla' en vivo. "En verdad yo no hablo con gente malcriada y maleducada. No le voy a dar pantalla. Ya me cansé de que me enfrenten con ella", dijo ofuscada.