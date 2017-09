A solo unos días de su estreno, la telenovela 'Colorina' y su historia basada en la vida de una prostituta, generó polémica. La conocida actriz Karina Calmet asegura que"glorifica la prostitución".

Ángela Villón Bustamante, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Perú 'Miluska Vida y Dignidad', se pronunció y aseguró a Perú21 que este comentario incentiva la violencia contra la mujer.

"Podrá ser muy religiosa, pues noto que utiliza aquella palabra 'glorifica' de la que tanto se habla en la Biblia... Sin embargo, con su comentario nos está estigmatizando y discriminando, y aún más, está incentivando la violencia machista contra las trabajadoras sexuales", indicó Villón a este diario.

En opinión de la dirigente, el argumento de la ex Miss Perú apunta a "hacer ver como la puta e inmoral a aquella mujer que no hace lo políticamente y socialmente correcto. Basta ya de tanta represión. Somos seres humanos humanos, no somos objetos".

Al igual que la protagonista Magyel Ugaz y el elenco de la producción, Villón afirmó que esta telenovela "no hace apología a la prostitución", pues desde su perspectiva "solo destaca a la trabajadora sexual, un trabajo como cualquier otro en el que no se está robando ni delinquiendo".

"Recordemos que el trabajo no dignifica a la persona, sino la persona dignifica al trabajo. Esta sociedad debe desterrar cucufaterias y entender que la sexualidad es natural y libre. A nadie le importa lo que haga el otro de la cintura para abajo y si cobra o no por ello", sentenció.

'Colorina' de estreno

La nueva producción de Michelle Alexander se emitirá a partir de este martes, a las 9:30 de la noche, vía América Televisión.