'Colorina': Melania Urbina defiende a Magdyel Ugaz por su papel

La actriz Melania Urbina sacó la cara por su colega Magdyel Ugaz tras las críticas que recibió la actriz por interpretar el personaje de ‘Colorina’ en la novela del mismo nombre.

“No entiendo por qué (la criticaron). No tiene sentido, Magdyel es una actriz extraordinaria y eso nadie lo puede negar. Ahora está más guapa y hermosa que nunca. Los que están ciego son los que la critican. Ella es una maravilla”, señaló tajante Urbina a Perú21.

Consultada sobre las críticas que dio la actriz Karina Calmet, la que señaló en redes que se glorificó la prostitución con el musical que Magdyel Ugaz y otras actrices hicieron en el reality de baile ‘El gran show’, ella opinó:

“De ella no hablaré directamente, pero el cine y la ficción están para contar todas las historias. Todas las mujeres merecemos respeto, no somos lo que hacemos. No tengo por qué sentirme más que alguien que se dedica a la prostitución por decisión propia”, recalcó la actriz.