La actriz Magdyel Ugaz manifestó que goza del éxito de la novela 'Colorina' y ha dejado a un lado las críticas negativas.

“El público ha aceptado con mucho cariño la novela, hay buena audiencia y los comentarios son buenos”, dijo.

“Siempre habrá comentarios, pero creo que ya dejo de escucharlos y sigo enfocándome. Uno tiene que aprovechar las oportunidades, tomar el toro por las astas y seguir disfrutando este personaje que me enseña como profesional y persona. Me está desnudando, tocando fibras del corazón y sacándome del lugar de confort. No me detengo en las críticas, de aquellas que no suman”, agregó la actriz.

También señaló que no ha recibido comentarios de Lucía Méndez, la primera ‘Colorina’. “Sé que la noticia se mueve por allá (en México) de que la novela ha tenido aceptación. No he tenido un comentario de la gran Lucía, sería maravilloso si en algún momento apareciera. Ojalá la vida nos sorprenda”, concluyó.