'Colorina': Conoce los detalles del segundo episodio [VIDEO]

Actualización 22:26

'Fernanda' cae presa de 'Funípero', quien consigue poseerla sexualmente.



'Aquiles recuerda con rencor a 'Fernanda'. "No me la menciones, su nombre me da náuseas", sostiene.



'Diana' (Alessandra Denegri) tiene fe en restablecer su salud mientras jura su amor a su esposo, 'Luca'.

Actualización 22:16

En su segundo capítulo de estreno, la telenovela 'Colorina' continúa el drama para la protagonista 'Fernanda' (Magdyel Ugaz) con la muerte de su madre, el abandono de su novio 'Aquiles' (Christian Domínguez) y el acoso sexual de 'Junípero' (Carlos Victoria).

'Aquiles' reclama a 'Fernanda' su supuesto affaire con 'Junípero', un malvado y millonario sujeto recién llegado al pueblo. "Ándate con nuevo tu marido, 'Fernanda'. Conmigo nunca más, te lo juro", dijo 'Aquiles'.



Mientras tanto, 'Fernanda' vive intensamente su dolor tras la muerte de su madre cuando hace su aparición 'Briggite' (Maricielo Effio) para hablarle de 'Junípero' y lo que desea de ella.

El velatorio de la madre de 'Fernanda' se inicia en medio de chismes que apuntan a la supuesta infidelidad de 'Fernanda' en contra de 'Aquiles'. "Es una sinvergüenza... ¿Cómo va a engañar a 'Aquiles'?. Encima, es una mala hija", dice el pueblo.



'Junípero', por su parte, sigue afanoso por poseer a 'Fernanda' y así se lo hace conocer a 'Fernanda'. "Quiero que esa chiquilla venga a calentarme la cama, esta noche", dice contundente 'Aquiles'.

En medio de las desgracias de 'Fernanda', 'Lucas' recuerda su encuentro con ella y reclama al recepcionista del hotel por qué no hicieron algo por ayudarla.