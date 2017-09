Colombiana que perdió la corona del Miss Universo insinúa que todos sabían del error (menos ella)

Nada está olvidado. Ariadna Gutierrez, la recordada candidata a Miss Universo que perdió la corona luego de creer (por unos minutos) que la había ganado, declaró que el resultado le dio muy duro pues no se lo esperaba. “Yo me quería morir, no quería salir de la casa, no quería hacer nada, lloraba”, dijo Ariadna, tras agregar que al final terminó muy agradecida porque según ella lo que le hicieron fue un favor.

“Había una sensación de que todo el mundo sabía lo que iba a suceder, menos yo”, comentó la colombiana, lo cual llamó la atención.



“El día de la final, cuando estábamos las 10 semifinalistas, yo sentía que algo estaba pasando, yo sentía que los camarógrafos, la gente del backstage me quedaban mirando, como que sentía que mucha gente me estaba mirando. Pero yo decía: ‘no, nos están mirando a todas por igual porque ya las finalistas’, o dije: ‘bueno me están mirando porque no sé porque ya saben que voy a ganar, o algo así, yo mejor dicho súper creída así que iba a ganar’. Pero sentía que no era, o sea, algo estaba pasando, algo raro estaba pasando. No sé, dios quiera me esté equivocando, pero algo sentí raro”, explicó.

Las sorprendentes declaraciones las hizo en el programa ‘Muy Buenos Días’ de RCN Colombia.