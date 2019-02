Legarda estrenó un último video musical el día de su muerte

Legarda , cantante colombiano de música urbana, quien falleció ayer tras haber recibido una bala perdida en las calles de Medellín, dejó un último recuerdo a sus fanáticos.

Antes de fallecer, Legarda, en colaboración con Ryan Roy y Dejota 2021, presentó el lanzamiento del videoclip del tema 'Nutella', que tenía previsto estrenarse a las 8:00 p.m. del 7 febrero (el mismo día de su muerte).

“NO SE MUERE QUIEN SE VA, SOLO SE MUERE El QUE SE OLVIDA [...] Eres y siempre serás Luz! De esas que nunca se apagaran! Siempre estarás en mi corazón”, es la descripción del clip, que está protagonizado por los tres artistas y Luisa Fernanda W., novia de Legarda.

El cantante colombiano falleció a las 5:15 p.m. en la Clínica León XIII tras llegar con un diagnóstico de daño cerebral muy severo luego recibir una bala perdida en su cabeza.

SINTIERON SU PARTIDA

Ryan Roy y Dejota 2021, los otros autores de 'Nutella', le dedicaron conmovedores mensajes a Legarda para recordar su legado y amistad.

“(Sic) El equipo ganador eras tu mi bro, the winning team, este sueño que hiciste realidad para nosotros, hoy estaba tan feliz por otra canción contigo, sabíamos que íbamos a romper, yo creía porque tú me hacías creer, y ahora no se y no entiendo nada, los sueños, los viajes, los shows, y toda la música que imaginamos para conquistar el mundo! Te lo merecías tanto PAPURRIIIII, era de expresar poco pero Siempre te admire tanto, siempre fuiste Luz donde llegarás ...."Te lo dije" cómo me encantaría escucharte decir eso ahora mismo TE AMOO MI BRO ❤️🌹 POR SIEMPRE tu nombre lo llevaremos en alto es un honor ser tu amigo !”, señaló Ryan Roy.

Por su parte, Dejota 2021 también recordó a su compañero.

“(Sic) El día que te conocí, Hermanoooo gracias por todo en esta vida llegaste para cambiarme la vida para enseñarme y por ser el hermano que nunca tuve, gracias por darme la oportunidad de crecer y trabajar a tu lado no tengo palabras para esto. todo es confuso parece una de las peores pesadillas en la vida. Somos seres humanos y no entendemos estás cosas de Dios y creo q jamás lo entenderé no se. Pero lo que si se es que te quedaste en cada uno de nuestros corazones y tu alma se esparce por todo el mundo fuiste increíble de las personas más sabias e inteligente q he tenido el placer de conocer . Por q a ti broo te voy a extrañar como a nadie en este mundo. Dejaremos tu nombre en alto siempre eso te lo juro. @legarda TE AMO SIEMPRE PAPURRI”, aseveró.