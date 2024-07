Tal como lo había anunciado, Coki Gonzales rompió su silencio y se pronunció sobre la supuesta agresión que sufrió por parte de Jefferson Farfán en un avión, un acto violento que la ‘Foquita’ presumió en su podcast.

El periodista deportivo se mostró indignado en su podcast donde negó que el exfutbolista lo haya golpeado. Tras calificar a la ‘Foquita’ y André Carrillo de mentirosos, el presentador de Latina dio su versión de los hechos.

“Si quieren contar una historia cuenten la verdad, no la llenen de mentiras. (…) Subo al avión con los audífonos puestos, en ese momento Jefferson Farfán se levanta, estira su brazo con el periódico en la mano e intenta mover mi audífono con el periódico. Es ahí cuando yo reacciono y le dije: ‘Tuviste media hora abajo para decirme todo, ¿por qué esperas que yo suba?”, empezó contando el conductor.

Según recordó, el exfutbolista reaccionó de forma violenta y lo agredió verbalmente. “Él repitió con un ‘dime todo conch***’ y mentadas de madre. Yo le dije: ‘Jefferson, yo estoy de visita, tu estás de local, yo estoy solo, tu estás con todos, abajo dime las cosas’”, continuó contando.

Tras ello, Coki Gonzales negó que Jefferson Farfán lo haya golpeado y lo acusó de exagerar los hechos a su favor. Sin embargo, dijo que no respondió de la misma forma a la agresión porque estaba solo, mientras que el exfutbolista se encontraba acompañado de toda la selección peruana.

“No hubo periodicazo, yo no estaba sentado, mi sitio no era el 11C, tú no fuiste a buscarme, André Carrillo no te acompañó a buscarme, no había más periodistas. Seis mentiras te voy sacando a tu historia, y no estábamos en igualdad de condiciones”, sostuvo el periodista.









¿Qué dijo Jefferson Farfán?

Fue la ‘Culebra’ quien expuso a la ‘Foquita’ cuando Roberto Guizasola le preguntó qué recuerdos tenía con el Jefferson Farfán durante su entrevista en el podcast ‘Enfocados’.

“Estábamos en un avión donde había un periodista malcriado que hizo sufrir a mi negra (Amá Charo) y la hizo sufrir. El hombre a mí también me ha ‘chancado’, su nombre empieza con ‘C’ y su apellido con ‘G’. cuando subimos al avión lo vemos sentadito…”, contó Carrillo, lo que ha provocado que muchos piensen que se trata de Coki Gonzales.

“El hombre estaba sentadito en el asiento ‘11 C’ el negro le dio ‘¡Praaa!’, en la cara. Uno. La vuelta, ‘¡Praaa!’. Tú crees que dijo algo. ‘Callao, Chim-Pum’. Me gustó como solucionó Agustín”, añadió el integrante de la Bicolor.

Por su parte, Jefferson Farfán también contó su versión de los hechos. “Yo veo que estaba subiendo las escaleras del avión. En ese tiempo la gente andaba con su periódico, entonces yo enrollé mi periódico…”.

Según precisó, perdió los papeles debido a las constantes críticas del periodista y contó que sus declaraciones también afectaron a su madre.

“Lo que pasa es que, tú sabes que cuando hacen sufrir a la viejita, tú te vas para el otro lado, ya no piensas. Había que ordenar esa situación con el hombre directo, ‘face to face’”, se justificó.





