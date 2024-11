Clavito y su Chela dejará la música por amenazas de extorsionadores: “Vacaciones forzadas”

Robert Muñoz, líder de Clavito y su Chela, viene evaluando alejarse un tiempo de la música debido a la delincuencia que se vive nuestro país. El músico no ha sido ajeno a las amenazas y reveló que viene siendo extorsionado.

“Estoy evaluando el tener vacaciones forzadas y luego ver qué rumbo tomar para el 2025. Tengo una familia, esposa e hijas que cuidar. Es una decisión estratégica por precaución”, dijo Muñoz en conversación con Trome.

Señala que no ha dejado de recibir amenazas: "Ya me dijeron algo y no quiero darle motivo para que puedan accionar en contra de mi familia. La situación que vivo me asusta, apena y toca el corazón. No quiero ser parte de las estadísticas del sicariato", agregó.

Comentó que la Policía resguarda sus eventos ante esta situación.

Este no es el primer cantante al que extorsionan, el caso se ha repetido en artistas como 'Chechito', Dilbert Aguilar y Toribio Hernández Riva también han sido víctimas de amenazas.

