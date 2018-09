'Clavito y su chela' fue operado de emergencia [FOTOS] 

Robert Muñoz más conocido como 'Clavito y su chela' fue operado de emergencia en una clínica local, según contó el ex reportero de Latina Samuel Suárez.

A través de su cuenta de Instagram, Suárez indicó que fue la esposa del cantante, Andrea Fonseca, quien le contó el estado de salud de su cónyuge.

"Andrea Fonseca, la actual pareja de Clavito me escribió a las 10 de la noche para decirme que Robert sería operado. Me dijo que me iba a escribir para ver cómo seguía, pero ya son las 3 de la mañana", señaló en su red social.

Agregó que su malestar sería producto de un cálculo que se ha propalado por varias zonas.

"Lo único que sé es que hace varias semanas Robert tenía fiebre y no sabían por qué, pensaban que iba a bajar naturalmente. Parece que es una complicación con un cálculo que ha abarcado en otras zonas, no sé más detalles", sostuvo el reportero.

En tanto, Andrea Fonseca compartió una foto junto a 'Clavito y su chela' con el mensaje: "Te amamos amor, todo estará bien", señaló.

