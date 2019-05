Claudia Ramírez tras separación entre Forsyth y Terkes: "La vida continúa" 

Claudia Ramírez, ex pareja de George Forsyth se pronunció tras el anuncio de la separación del ex alcalde de La Victoria y Vanessa Terkes. En conversación con el diario Trome, la modelo colombiana se mostró sorprendida con la decisión de ambos de dar por terminado su matrimonio.

"No creo que sea un buen momento para ninguno de los dos, hay que respetar sus espacios y espero que les vaya bien. No la conozco a ella (Terkes), pero no creo que la esté pasando bien, al igual que él, porque uno se casa con la ilusión de que sea para toda la vida", señaló.

Asimismo, la ex participante de 'Combate' precisó que "la vida continúa" y le envío "muchas fuerzas" para los dos.

Por otro lado, Ramírez descartó que Forsyth solo se haya casado por ganar popularidad y así tener respaldo en las elecciones pasadas.

"Él no tenía necesidad de eso porque su papá es político y tiene un nombre ganado en el país. Las cosas se dieron así, además conociéndolo, no creo que se preste para algo así", concluyó.