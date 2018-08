Claudia Ramírez sobre el matrimonio de George Forsyth: 'Le está funcionado para la campaña'

Claudia Ramírez, ex pareja de George Forsyth, se pronunció tras el matrimonio civil entre el ex futbolista y Vanessa Terkes. En conversación con el diario Trome, la colombiana dio su opinión sobre la unión.

"Se casaron y les está funcionado el tema para la campaña, bien por él. Qué viva el amor, que se case y les dure. Si son cuestiones políticas, ya el tiempo lo dirá. Creo que si ahora hay una campaña política, pues primero que pase la campaña y después, cuando todo esté tranquilo, se hace una boda más familiar", señaló la ex participante de 'Bienvenida La Tarde'.

Asimismo, la modelo hizo hincapié en la rapidez con la que se realizó el matrimonio del ex portero de Alianza Lima.

"Él sabía que este año iba a postular y justo pide matrimonio a un mes (de relación). Después organiza su boda rápido, antes de las elecciones y bueno, bien calculado ha sido, con el tema de las fechas", indicó.



Sobre la actriz, Ramírez resaltó lo siguiente: "Vanessa (Terkes) es una mujer inteligente y no creo que se deje utilizar por nadie. La verdad, no creo que se preste para un circo, a tal punto de un matrimonio. Prefiero pensar que no".