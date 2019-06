Claudia Ramirez sobre George Forsyth: “Las mujeres con las que él siempre está son medio locas”

Se cansó de las acusaciones. Claudia Ramírez aclaró que no tuvo ninguna comunicación con George Forsyth durante su matrimonio y negó cualquier intromisión en la relación.



En una entrevista para ‘Válgame Dios’ la colombiana afirmó que tiene a Forsyth bloqueado tanto de su WhatsApp como de sus redes sociales. Por lo tanto, dijo, es mentira que haya mantenido alguna conversación, mucho menos, que se haya entrometido en el matrimonio del ex arquero de Alianza Lima.

" Corté amistad, no porque no quiera ser amiga sino porque prefiero evitarme este tipo de problemas, porque siempre las mujeres con las que él está son medio locas o se obsesionan conmigo. Claudia es el problema, ok, yo no existo, yo en este plano ya acabé", dijo Ramírez a Latina.

" Justamente he querido evitar este tipo de situaciones, porque sé que cuando las personas mediáticas terminan y estas mujeres que tienen problemas en la cabeza.... siempre buscan este tipo de situaciones, entonces, yo prefiero alejarme”, agrego la modelo.

La pareja de la colombiana Diego Geminez apoyó la versión de Claudia y negó las acusaciones de Venessa Terkes.

“ El tiempo dará la razón, pero así como vamos, de repente está bien que siga visitando a su psicólogo o no sé a su psiquiatra”, sugirió la modelo.