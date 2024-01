Claudia Portocarrero expresó su incomodidad luego que la esposa de Dilbert Aguilar la ninguneara públicamente al señalar que no tiene la obligación de dar información de la salud del cantante más que a su familia.

Al respecto, la ‘Ñañita’ reconoció que decir que no le quisieron dar información de la salud de su expareja pudo haber incomodado a su esposa Jhazmin Gutarra, no obstante, recordó que ella lo considera su familia.

“No está molesta, pero sí incómoda, y yo le dije que no tengo nada que ver porque yo me enfoco en Dilbert, no en la prensa (…). Él es mi familia, nos conocemos hace más de 18 años”, expresó a El Popular.





Dilbert Aguilar pone en su sitio a la ‘Ñañita’:

Dilbert Aguilar rompió su silencio para aclarar cuál es su actual situación de salud luego que se especulara que se encontraba muy grave en un hospital de EsSalud producto de una fibrosis pulmonar.

A través de un mensaje audio, el líder de la orquesta La Tribu aclaró que las únicas personas autorizadas a dar información sobre su salud es su esposa Jhazmín Gutarro y su familia.

“La única informante de mi salud es mi esposa Jhazmin y mi familia, mis hermanos y sobrinos. Ya hablé con mis hijas personalmente. Todo tranquilo. Estoy con una neumonía, un poquito fuerte y me aislaron para poder combatir infección, pero estoy bien. Muchísimas gracias por sus oraciones y su cariño y nos vemos pronto en los escenarios”, finalizó Dilbert.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.