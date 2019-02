Claudia Meza: "Porcella quiere limpiarse de cualquier responsabilidad"

Claudia Meza, Miss Trujillo 2019, aseguró que las declaraciones de Nicola Porcella en ‘El Valor de la Verdad’ solo buscan desacreditar su denuncia y limpiarlo de todo el escándalo relacionado a las personas drogadas en la fiesta en el sur donde participó.

“Él (Nicola Porcella) me ha querido dejar mal, quiere desacreditar mi testimonio y limpiarse de cualquier responsabilidad. Pero el proceso judicial va a seguir, se va a investigar y deben hallar a los responsables”, precisó al diario Trome.

Asimismo, la modelo añadió que ella no entiende la razón de la supuesta demanda judicial que le interpondría el ‘guerrero’.

“Yo nunca lo he culpado, yo no sé quién preparó los tragos que me dieron, y solo quiero que se encuentre a los responsables”, agregó Meza.

DICE MENTIROSO A NICOLA

“En mi denuncia he dejado claro que me fui de la casa a las 6 de la tarde, no me quedé a dormir unas horas como dice Nicola Porcella, eso no es cierto...”, resaltó la Miss Trujillo.

Finalmente, la modelo aclaró que aparece en un video en la mañana junto al grupo, “pero yo me sentía mal, se me ve mal, estoy dopada, estaba asustada. Todos estos días son terribles para mí, he estado triste, llorando, sin poder dormir y tomando calmantes”, aseveró.

