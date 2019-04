"El valor de la verdad": Claudia Meza asegura que fue drogada en la ‘Fiesta del terror en Asia’

La modelo Claudia Meza pasó la prueba del polígrafo en " El valor de la verdad" y aseguró que fue drogada en la polémica fiesta de Asia.

“En un momento de la noche entro al baño y cuando salgo me encuentro con Nicola que me ve y dice ‘Claudia, estás mal, estás moviendo tu mandíbula demasiado’. No podía dormir. Me llevó a uno de los cuartos y me dijo que duerma. Voy a la cama, intento dormir, no podía, estaba ansiosa e hiperactiva”, manifestó la modelo.

Durante su participación en “El valor de la verdad”, la miss Trujillo estuvo acompañada de su amiga Liz Delgado y de su abogado Leonardo Calderón, quienes la motivaron en todo momento y la alentaron a seguir con sus declaraciones.

Recordemos que días antes del programa se compartieron adelantos que mostraban algunas de las preguntas que Claudia Meza respondió en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Claudia Meza es la participante número once de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Pedro Moral, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“El valor de la verdad” premia con 50 mil soles a la persona que responda correctamente a 21 preguntas. Sin embargo, en las últimas ediciones, muchos participantes han optado por no responder la temida pregunta 21 y retirarse con 25 mil soles.