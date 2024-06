Ha pasado casi un año desde que Enrique Espejo, actor cómico conocido como ‘Yuca’, presentara un recurso de apelación tras ser hallado culpable por el delito de tocamientos indebidos contra Clara Seminara, por lo que la actriz se mostró indignada al señalar que sigue esperando el fallo del juicio.

Desde España, la exhumorista peruana dijo que a estas alturas ya debería haber un fallo y confía que este sea a su favor.

“Ya llevo cinco años con el proceso, sigo esperando el fallo de la instancia final y se supone que ya se tendría que dictar sentencia. El proceso es bastante tedioso, es horrible tener que esperar tanto tiempo, nunca pensé que sería así”, sostuvo en diálogo con Trome.





YUCA DICE SER INOCENTE:

En el 2023, Enrique Espejo dijo sentirse tranquilo “porque no hizo nada malo” y espera que en segunda instancia la justicia falle a favor de él.

“Confío que el fallo de la segunda instancia salga a mi favor. A pesar de que me atacó a mí, le he pedido disculpas, pero ella no. Desconozco su forma de proceder, habrá querido hacerse conocida, no la entiendo (...) ¿Qué cosa quiere? ¿Qué me manden al penal de Challapalca o qué? No entiendo lo que quiere”, declaró el actor cómico.

Asimismo, aseguró que sus compañeros de elenco en el programa ‘JB en ATV’ lo respaldan.

“Parece que tiene algún problema. Yo estoy tranquilo porque no he hecho nada. Todos mis compañeros me respaldan”, dijo.

Como se recuerda, el Poder Judicial sentenció a tres años de prisión suspendida a Enrique Espejo. La actriz Clara Seminara, que hizo la denuncia en 2019, celebró el fallo.





