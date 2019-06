Clara Seminara afirma que la "empezaron a marginar" tras denunciar a 'Yuca' por tocamientos indebidos

Clara Seminara , la actriz cómica que denunció a Enrique 'Yuca' Espejo por tocamientos indebidos, confirma que tomaron represalias contra ella luego de hacer pública su acusación.

De acuerdo con la ex integrante del programa 'El Wasap de JB' , el responsable de este programa, Jorge Benavides, le redujo las participaciones en las escenas que protagonizaban.

"Me empezaron a marginar", dijo en declaraciones al diario Trome. "Desde que reclamé en octubre, me reducían los diálogos y muchas veces me ubicaban en los sketches detrás de los extras", añadió.

Clara resalta esta posición porque en un comunicado que publicó Benavides en sus redes sociales, este rechaza que la hayan despedido por haber denunciado a Espejo. Su contrato, según su descargo, no se renovó por "una decisión estrictamente administrativa".

Seminara agrega que, inclusive, "hay mujeres" que desestiman su denuncia porque "solo me han tocado y no violado". "Me juzgan y se olvidan que soy la víctima", añade.

La actriz esperaba que "castiguen" a 'Yuca' tras lo cometido "para que quede un precedente". "Con los acosadores no se transa", dijo al diario local.

